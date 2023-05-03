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ППО знищила чотири російські безпілотники на півдні України

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 17:26
ППО знищила чотири російські безпілотники на півдні України
ілюстрація Повітряних сил

Протиповітряна оборона ліквідувала в середу чотири ворожі безпілотники на півдні України.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 3 травня на Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати.

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З них 2 – ударні БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Дослівно: "Відмінна бойова робота воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади".

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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