ППО знищила чотири російські безпілотники на півдні України

Протиповітряна оборона ліквідувала в середу чотири ворожі безпілотники на півдні України.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 3 травня на Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати.

З них 2 – ударні БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Дослівно: "Відмінна бойова робота воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади".