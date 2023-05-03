ППО знищила чотири російські безпілотники на півдні України
Середа, 3 травня 2023, 17:26
Протиповітряна оборона ліквідувала в середу чотири ворожі безпілотники на півдні України.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: 3 травня на Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати.
З них 2 – ударні БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Дослівно: "Відмінна бойова робота воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади".
ВІДЕО ДНЯ