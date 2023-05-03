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ЄС після тижнів суперечок погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 18:19

Посли Європейського Союзу у середу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України після тижнів суперечок, які глибоко розчаровували українських посадовців.

Про домовленість повідомило головування Швеції у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Посли країн-членів ЄС схвалили угоду на зустрічі в Брюсселі, поклавши край суперечці щодо умов укладання контрактів.

"Посли ЄС схвалили рішення про надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів та ракет", – заявило головування Швеції у Раді ЄС у Twitter.

Деталі угоди, якої вдалось досягти представникам ЄС, наразі публічно не відомі. 

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС передати 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили загальний план у березні, але схема закупівель зайшла у глухий кут, оскільки уряди сперечалися щодо умов контрактів.

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Країни ЄС погодилися обмежити схему компаніями з ЄС і Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Євросоюзом. Але, за словами джерел, Франція наполягала на тому, щоб саме виробництво боєприпасів відбувалося  в Європі.

Така позиція розчарувала інших членів ЄС, включаючи східні та балтійські країни, Німеччину та Нідерланди.  Німецький оборонпром, наприклад, імпортує деякі необхідні компоненти з Британії, яка вже не член ЄС, і у разі схвалення підходу Франції ці компанії не могли би претендувати на контракт.  

Нагадаємо, деякі посадовці припускали раніше, що цієї угоди досягнуть ще в середині квітня, але ці надії виявились марними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що реалізація цього важливого рішення ЄС гальмується. 

Теми: Європа
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