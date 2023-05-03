Зеленський: Україна може і повинна стати 33 членом НАТО

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31 членом НАТО у квітні.

"Я щиро бажаю Швеції завершити якомога швидше процедуру вступу. Разом із вами НАТО буде складатись з 32 членів. Україна може і повинна стати 33 членом. Я так думаю, і я справді бажаю цього нашій країні", – заявив Зеленський.

За словами українського президента, Україна усвідомлює, що поки триває російська агресія, неможливо реалізувати її процедуру вступу.

"Але немає перешкод для політичного рішення щодо алгоритму нашого вступу в НАТО", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна вже "здійснила історичне послаблення найбільшої загрози для всіх нас – російського реваншизму". Президент також наголосив, що Україна вже є де-факто членом НАТО і співпрацює з Альянсом на благо спільної оборони.

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За словами Зеленського, на зустрічі з лідерами нордичних країн йшлося про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та про те, "що ми можемо зробити разом задля зміцнення НАТО і східного флангу Альянсу".

Нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Водночас агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.