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Зеленський: Україна може і повинна стати 33 членом НАТО

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 19:23
Зеленський: Україна може і повинна стати 33 членом НАТО
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Про це він сказав на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31 членом НАТО у квітні. 

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"Я щиро бажаю Швеції завершити якомога швидше процедуру вступу. Разом із вами НАТО буде складатись з 32 членів. Україна може і повинна стати 33 членом. Я так думаю, і я справді бажаю цього нашій країні", – заявив Зеленський.

За словами українського президента, Україна усвідомлює, що поки триває російська агресія, неможливо реалізувати її процедуру вступу.

"Але немає перешкод для політичного рішення щодо алгоритму нашого вступу в НАТО", – заявив Зеленський. 

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Він підкреслив, що Україна вже "здійснила історичне послаблення найбільшої загрози для всіх нас – російського реваншизму". Президент також наголосив, що Україна вже є де-факто членом НАТО і співпрацює з Альянсом на благо спільної оборони.

За словами Зеленського, на зустрічі з лідерами нордичних країн йшлося про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та про те, "що ми можемо зробити разом задля зміцнення НАТО і східного флангу Альянсу".

Нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Водночас агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.

Теми: ЗеленськийУкраїнаНАТО
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