Медведєв закликав ліквідувати Зеленського

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Так маріонетка Путіна прокоментував події біля Кремля, який, за версією російської влади, був атакований українським дроном.

Пряма мова: "Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції".

Нагадаємо: Медведєв відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо війни в Україні та політичної ситуації загалом.