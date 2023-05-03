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Медведєв закликав ліквідувати Зеленського

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 20:09
Медведєв закликав ліквідувати Зеленського
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Так маріонетка Путіна прокоментував події біля Кремля, який, за версією російської влади, був атакований українським дроном.

Пряма мова: "Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції".

Нагадаємо: Медведєв відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо війни в Україні та політичної ситуації загалом.

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Теми: МедведєвЗеленськийвійнаРосія
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