Прем’єрка Данії: Питання передачі F-16 Україні не закрите

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники продовжують дискусії про можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Про це вона сказала на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Коли ми говоримо про винищувачі – це питання, яке ми вже обговорюємо деякий час... Це складне завдання, це складне питання, але дискусія досі триває. Зі сторони Данії ми ще не закрили це (питання. – Ред.)", – сказала Фредеріксен.

Як відомо, у парламенті Данії є прихильники того, щоби країна наслідувала приклад Польщі, яка надала Києву свої винищувачі, і передала Україні свої F-16, які планують поступово замінювати на F-35.

Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але вже з осені 2023 року почнуть замінювати їх на більш сучасні F-35.

У березні Фредеріксен, коментуючи рішення Польщі передати Києву МіГ-29, сказала, що західні держави обговорюють можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Нагадаємо, напередодні парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).