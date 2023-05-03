Стрілянина у школі Белграда: підлітка, який вбив 8 людей, не притягнуть до відповідальності

13-річний учень сьомого класу школи у Белграді, який в середу вранці застрелив вісьмох учнів і охоронця, і важко поранив шістьох учнів та вчителя, не нестиме кримінальної відповідальності.

Про це повідомила Вища державна прокуратура в Белграді, пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Відповідно до Закону про неповнолітніх правопорушників і кримінальний захист неповнолітніх, учень школи "Владислав Рибнікар", який влаштував стрілянину, не несе кримінальної відповідальності, оскільки він не досяг 14-річного віку.

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За розпорядженням прокуратури Белграда батька цього хлопчика було вирішено затримати на строк до 48 годин за підозрою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого статтею "Серйозні злочини проти загальної безпеки".

Влада стверджує, що хлопець готував напад протягом тривалого часу. При ньому знайшли власноруч намальований план школи і список дітей, яких він хотів убити.

Хлопця затримали після нападу в нього знайшли два пістолети, які були зареєстровані на батька.

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"Батько стверджує, що у нього було кілька одиниць зброї, і він тримав їх під замком. У нього було кілька одиниць зброї з 2016 і 2017 років, і що сейф мав код. Очевидно, що хлопець знав код, тому що йому вдалося заволодіти цими двома пістолетами. І він мав три обойми по 15 набоїв у кожній", – сказав представник прокуратури.

Він додав, що, за неофіційною інформацією, хлопчик разом з батьком ходив на полювання, і саме так він навчився стріляти.

Як повідомлялося, в середу вранці семикласник здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи.

За даними МВС Сербії, внаслідок стрілянини загинули вісім школярів і охоронець.