Спільна заява лідерів країн Північної Європи: підтримують членство України в ЄС і НАТО

Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої опинився текст заяви.

У заяві за підсумками саміту України та Північної Європи очільники нордичних держав наголосили, що "майбутнє України та її народу – в євроатлантичній родині".

"Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України і надав їй статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, і з нетерпінням чекають на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року", – зазначили вони.

У короткостроковій перспективі країни Північної Європи зобов’язались і далі працювати над наданням Україні цивільної допомоги.

Що стосується євроатлантичної інтеграції України, підписанти заяви зазначили, що підтримують подальшу військову допомогу Києву через механізми Альянсу, а також підтверджують прихильність його політиці "відкритих дверей".

"Україна офіційно звернулася з проханням про прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022 року. Північні члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства", – зазначається в заяві.

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Лідери нордичних країн також розраховують на обговорення питань безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.