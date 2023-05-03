Кривавий слід РФ: на Херсонщині вже 21 загиблий і 48 поранених – Зеленський
Середа, 3 травня 2023, 21:14
Внаслідок постійних російських обстрілів Херсона та області 3 травня загинула 21 людина, 48 отримали поранення.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Світ повинен це бачити та знати.
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Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині.
Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих.
Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!".
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