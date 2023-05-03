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Кривавий слід РФ: на Херсонщині вже 21 загиблий і 48 поранених – Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 21:14
Кривавий слід РФ: на Херсонщині вже 21 загиблий і 48 поранених – Зеленський

Внаслідок постійних російських обстрілів Херсона та області 3 травня загинула 21 людина, 48 отримали поранення.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Світ повинен це бачити та знати.

Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині.

Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих.

 
 
 
 

Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!".

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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