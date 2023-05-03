Окупанти двічі гатили по Нікополю: поранена жінка, багато руйнувань

Тут і далі фото з Telegram Сергія Лисака

Вдень 3 травня російські війська двічі обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині, у результаті чого одна людина дістала поранення, пошкоджені 13 приватних будинків, дві лікарні, ЛЕП та авто.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Два артилерійські обстріли за день пережив Нікополь. Постраждала 86-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно".

Деталі: Ворожі снаряди пошкодили 13 приватних будинків, один з них зайнявся, знищили вщент 2 господарські споруди та 9 – понівечили.

Також окупантами побиті два медзаклади, потрощені 22 сонячні панелі, лінії електропередач, авто.



