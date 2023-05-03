Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виділяють Україні військової допомоги на 300 млн доларів

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 21:45
США виділяють Україні військової допомоги на 300 млн доларів
Фото pixabay.com

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США виділяється указом президента зі складів Пентагону і містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

Реклама:

Крім того, військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше – некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголошується в повідомленні.

Це вже 37-й пакет допомоги від Пентагону для України з початку війни в лютому 2022 року, а загальний обсяг американської військової допомоги становить близько 36 мільярдів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Американські посадовці говорили, що надана зброя й обладнання допоможуть Україні вийти з тривалого глухого кута, в якому вона опинилася через важкі бої на сході України, зокрема навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: