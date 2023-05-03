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США виділяють Україні військової допомоги на 300 млн доларів

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 21:45
США виділяють Україні військової допомоги на 300 млн доларів
Фото pixabay.com

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США виділяється указом президента зі складів Пентагону і містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

Крім того, військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше – некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголошується в повідомленні.

Це вже 37-й пакет допомоги від Пентагону для України з початку війни в лютому 2022 року, а загальний обсяг американської військової допомоги становить близько 36 мільярдів доларів.

Американські посадовці говорили, що надана зброя й обладнання допоможуть Україні вийти з тривалого глухого кута, в якому вона опинилася через важкі бої на сході України, зокрема навколо міста Бахмут у Донецькій області.

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Теми: СШАдопомога Україні
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