У Білому домі прокоментували атаку дронів на Кремль

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила в середу, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю.

Про це вона заявила на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Виступаючи перед журналістами на пресконференції, Жан-П'єр заявила, що Вашингтон знає про заяви Москви, нібито Україна атакувала Кремль дронами.

"Ми знаємо про ці повідомлення, але ми не в змозі підтвердити їх автентичність на цей час. Тож я не хочу вдаватись до спекуляцій про те, що трапилося", – сказала вона.

Речниця підкреслила, що США від початку війни не заохочували Україну вдаватись до атак за межами своїх кордонів.

У той же час вона підкреслила, що Росія "має історію" проведення операцій під чужим прапором.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті атаки по Кремлю, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

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Раніше ЗМІ повідомили, що США збирають факти інциденту з безпілотником у Москві, який, за словами російської сторони, атакував Кремль.