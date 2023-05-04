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Окупанти у приміщенні ЗАЕС розмістили вибухівку – Держатомрегулювання

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 00:02
Окупанти у приміщенні ЗАЕС розмістили вибухівку – Держатомрегулювання
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Джерело: Держінспекція ядерного регулювання за підсумками щотижневої наради з представниками МАГАТЕ 2 травня

Дослівно Держатомрегулювання: "Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП "Запорізька АЕС"".

Деталі: У відомстві наголосили, що такі дії загарбників завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, які є на промисловому майданчику ЗАЕС, і наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів

У Держатомрегулювання підкреслили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС, наслідки відчує не лише Україна.

Держінспекція вкотре закликала міжнародну спільноту тиснути на агресора, зокрема, застосувати жорсткі санкції до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці липня 2022 року повідомлялося, що російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.
  • А на початку серпня 2022 року з’явилася інформація про розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.
  • Також є дані, що окупанти зберігають техніку, зброю і вибухівку в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Теми: ЗАЕСРосіяокупація
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