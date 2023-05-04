Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві почали випробовувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну загрозу – посол

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 01:14
У Києві почали випробовувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну загрозу – посол
Ракета РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, якого цитує The Jerusalem Post

Деталі: Україна зверталася до Ізраїлю з проханням надати системи попередження про ракетний удар ще минулого року, пише видання.

Реклама:

За словами Корнійчука, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України, відзначив посол.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

Теми: Ізраїльракетний ударКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Ізраїль
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Починали із заводів, схованих під кібуцами: як Ізраїль став військовою наддержавою
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: