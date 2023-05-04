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У Києві почали випробовувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну загрозу – посол

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 01:14
У Києві почали випробовувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну загрозу – посол
Ракета РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, якого цитує The Jerusalem Post

Деталі: Україна зверталася до Ізраїлю з проханням надати системи попередження про ракетний удар ще минулого року, пише видання.

За словами Корнійчука, важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв особисто прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України, відзначив посол.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – додав він.

Зазначається, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

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Теми: Ізраїльракетний ударКиїв
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