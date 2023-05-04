Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя – ГУР

Російські окупанти готуються до кругової оборони тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький в телеефірі

Пряма мова: "Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони".

Деталі: За словами Скібіцького, окупанти намагаються відновити інфраструктуру портів для доставки військових вантажів та стягують до захоплених міст війська для посилення оборони.