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Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя – ГУР

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 03:33
Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя – ГУР
Зруйнований Маріуполь. Фото Getty Images

Російські окупанти готуються до кругової оборони тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький в телеефірі

Пряма мова: "Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони".

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Деталі: За словами Скібіцького, окупанти намагаються відновити інфраструктуру портів для доставки військових вантажів та стягують до захоплених міст війська для посилення оборони.

Теми: МаріупольРосіяокупація
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