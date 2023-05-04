Сили ППО збили всі безпілотники і ракети, які вночі атакували Київ

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники і ракети, які цієї ночі атакували Київ.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Рашисти здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих бєприприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно, балістичного типу. Остаточно тип застосованих ракет буде визначено після експертизи залишків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами ППО були знищені усі ворожі ракети та БПЛА. Дані уточнюються".

Деталі: За оперативними зведеннями, повідомив очільник КМВА, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури.

"Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали", – додав Попко.

Пізніше начальник КМВА уточнив, що в житловій забудові Шевченківського району Києва виявлено уламки БпЛА, а інформація про пожежу не підтвердилася.