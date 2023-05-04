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Росіяни за добу вбили 26 мирних мешканців України, на Херсонщині – жалоба

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 09:45
Росіяни за добу вбили 26 мирних мешканців України, на Херсонщині – жалоба
фото: ТГ Кириленка

3 травня російські окупанти активно обстрілювали прифронтові області, загинуло 26 людей, з них 23 в Херсонській області. 

Джерело: глави Херсонської ОВА Олександр Проскудін, Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Харківської ОВА Олег Синєгубов, Донецької ОВА Павло Кириленко, Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Загалом у 5 областях, за інформацією із обласних адміністрацій, за попередню добу загинуло 26 людей, 56 - отримали поранення через обстріли окупантів. Ще один чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі на Харківщині.

Херсонщина

Проскудін повідомив, що за добу 3 травня внаслідок обстрілів окупантів загинули 23 людини, 46 людей - отримали поранення.

За попередню добу ворог обстріляв на Херсонщині великий гіпермаркет, залізничний вокзал, супермаркет "АТБ" та інші цивільні об'єкти, де зазвичай збираються люди.

У пам’ять про вбитих людей Херсонська ОВА оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

ВІДЕО ДНЯ

Чернігівщина 

На Чернігівщині повідомляють про 17 вибухів протягом доби біля та в населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів.

Близько 23:20 внаслідок авіаудару у селі Іванівка Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок та господарча будівля, ще один будинок пошкоджено.

Загинула жінка 1941 року народження загинула. 

Дніпропетровщина 

Вночi росiйська армiя атакувала Нiкополь артилерією та дронами. Постраждав 32-рiчний чоловiк. Вiн у лiкарнi.

У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще - газогiн та лiнiя електропередач.

Є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Харківщина

Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Ворог обстріляв с.Копанки Ізюмського району. Також під вогнем ворога перебували Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

В області залишається високою мінна небезпека. Так, біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.

Донеччина 

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — пошкодили корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки.

На Горлівському напрямку поранено 1 людину у Миколаївці Костянтинівської ТГ.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Зарічному Лиманської ТГ. У Сіверській ТГ пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 9.

Теми: обстрілРосія
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