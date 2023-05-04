Розвідка Британії: РФ доведеться змінити логістику пального через "бавовну" у прикордонні

Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ уночі 4 травня. Фото з Telegram губернатора

Росії, ймовірно, доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах, вважає розвідка Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 4 травня.

Розвідка нагадує, що в останні місяці на окупованих територіях України та у російському прикордонні регулярно палають бази зберігання пального. Один з останніх випадків був 3 травня, коли загорілася база зберігання пального у російському селищі Волна, з російського боку Керченської протоки – схоже, внаслідок влучання ударного безпілотника.

"Пошкодження об’єктів зберігання пального і мережі розподілу напевно змусить РФ змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак. Це може включати такі заходи, як застосування додаткових заходів захисту на базах зберігання, як вже помічали у російському Туапсе, чи переорієнтація на інфраструктуру регіонів, яким менше загрожують атаки", – зазначає розвідка.

В огляді за попередню добу розповідали, що Росія вочевидь переорієнтувала повітряні удари з енергетичної інфраструктури України на військові, промислові та логістичні об'єкти.