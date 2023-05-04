Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: РФ доведеться змінити логістику пального через "бавовну" у прикордонні

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 10:08
Розвідка Британії: РФ доведеться змінити логістику пального через бавовну у прикордонні
Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ уночі 4 травня. Фото з Telegram губернатора

Росії, ймовірно, доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах, вважає розвідка Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 4 травня.

Розвідка нагадує, що в останні місяці на окупованих територіях України та у російському прикордонні регулярно палають бази зберігання пального. Один з останніх випадків був 3 травня, коли загорілася база зберігання пального у російському селищі Волна, з російського боку Керченської протоки – схоже, внаслідок влучання ударного безпілотника.

"Пошкодження об’єктів зберігання пального і мережі розподілу напевно змусить РФ змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак. Це може включати такі заходи, як застосування додаткових заходів захисту на базах зберігання, як вже помічали у російському Туапсе, чи переорієнтація на інфраструктуру регіонів, яким менше загрожують атаки", – зазначає розвідка. 

В огляді за попередню добу розповідали, що Росія вочевидь переорієнтувала повітряні удари з енергетичної інфраструктури України на військові, промислові та логістичні об'єкти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявибухрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Росія
Сайти мерій низки міст у Франції зазнали проросійських кібератак
В ГУР заявили, що так зване "затримання агентів Буданова" − брехня
Росіяни за добу вбили 26 мирних мешканців України, на Херсонщині – жалоба
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: