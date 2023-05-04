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Зеленський почав візит у Нідерландах, відвідає також Міжнародний кримінальний суд

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 10:28

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів, відомо, що він має відвідати Міжнародний кримінальний суд. 

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Зеленський о 9 годині ранку за місцевим часом прибув до Сенату та зустрівся зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та очільником Сенату Яном Антоні Бруйном. 

Об 11 годині ранку очікується його промова у парламенті Нідерландів на тему "Не буде миру без справедливості для України", після чого Зеленський відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Речник Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляє, що він зустрінеться із президентом МКС Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

"Володимир Зеленський зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів", – зазначив Нікіфоров.

Повідомляють, що Зеленський прибув у країну на урядовому літаку Нідерландів одразу після візиту до Фінляндії, де відбувся Нордично-український саміт та двосторонні зустрічі з лідерами усіх країн Північної Європи.

Теми: ЗеленськийНідерланди
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