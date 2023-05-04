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Кремль скасував паради на 9 травня вже у 21 місті

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 11:22
Кремль скасував паради на 9 травня вже у 21 місті
Ілюстративне фото, AFP

Російська влада скасувала паради на 9 травня у щонайменше 21 місті, де вони проходили минулого року, у тому числі в окупованому Криму.

Джерело: російське видання "Верстка"

Деталі: Як підрахувало видання, "з міркувань бепеки" від парадів відмовилися в Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, місті Гусєв Калінінградської області, Липецьку та Єльці, а також Тюмені, що знаходиться на значній відстані від фронту.

У Пскові та Великих Луках влада побоюється не тільки за безпеку, а й за "морально-етичні аспекти". За словами губернатора Псковської області Михайла Ведерникова, у регіон на реабілітацію приїжджає багато військових, які звуки феєрверків "сприймають абсолютно по-іншому", а кошти, "які закладені на салюти, можна витратити на найнеобхідніше учасникам СВО".

У Курську парад вирішили не проводити, "з огляду на поточну ситуацію", а в Бєлгороді – щоб "щоб не провокувати ворога великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців" у центрі міста.

Влада Краснодарського краю формально не оголошувала про скасування парадів у Краснодарі та Сочі, однак заявила, що військову техніку можна буде побачити лише в Новоросійську. 

У Брянську влада не пояснила, чому не може провести парад. 

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Проводити паради перемоги не будуть в окупованих кримських містах Керч і Сімферополь.  Також скасовано парад в Севастополі. За словами призначеного Росією "глави" півострова Сергія Аксьонова, таке рішення ухвалено з "міркувань безпеки". 

Крім того, парадів не заплановано у віддалених від фронту Нижньовартовську, Сургуті та Ханти-Мансійську. Влада стверджує, що таким чином хоче висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи".

 

Теми: 9 травняРосіясвяткуванняпарад
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