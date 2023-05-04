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З Авдіївки планують евакуювати всіх цивільних – Телятицький

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 11:37
З Авдіївки планують евакуювати всіх цивільних – Телятицький

Начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький повідомив, що найближчим часом спробують евакуювати все цивільне населення з Авдіївки.

Джерело: Телятицький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "В Авдіївці досі залишається мирне населення. Там його залишилось дуже мало і швидше за все в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки".

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Деталі: Він додав, що з Мар'їнки ще на початку року евакуювали всіх цивільних, а наразі продовжується евакуація з Авдіївки.

За його словами, ворог за добу втратив близько двох рот особового складу на Таврійському напрямку - вбитими і пораненими. Окупанти вдаються до так званих "м'ясних штурмів", відправляючись на штурм без вогневої підтримки важкої техніки.

Українські захисники також знищили на цьому напрямку 28 одиниць військової техніки ворога, 4 склади в боєприпасами, 2 БПЛА, 4 бойові броньовані машини, ЗРК "Оса", комплекс С-300. 

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Телятицький повідомив, що ворог намагався 24 рази штурмувати українські позиції.

В основному на цьому напрямку у складі окупантів воюють збройні сили Росії, а не найманці "Вагнера".

Теми: Авдіївкаевакуаціяобстрілвійна
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