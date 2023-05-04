Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 13:44
У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом
Фото з telegram-канала Ставрополье с огоньком

У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом, площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.

Джерело: Stavropol.Media і ТАСС із посиланням на управління МНС

Деталі: У Шпаковському районі на хуторі Ташла загорілися бочки з мазутом поруч із заводом з виробництва бетону.

Реклама:
 

МНС повідомляє, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Постраждалих немає. Російська прокуратура почала перевірку за фактом пожежі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: