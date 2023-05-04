У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом
Четвер, 4 травня 2023, 13:44
У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом, площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.
Джерело: Stavropol.Media і ТАСС із посиланням на управління МНС
Деталі: У Шпаковському районі на хуторі Ташла загорілися бочки з мазутом поруч із заводом з виробництва бетону.
МНС повідомляє, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Постраждалих немає. Російська прокуратура почала перевірку за фактом пожежі.
У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом з виробництва бетону pic.twitter.com/oAnvaJN9Ey— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023