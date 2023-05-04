Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 13:44
У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом
Фото з telegram-канала Ставрополье с огоньком

У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом, площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.

Джерело: Stavropol.Media і ТАСС із посиланням на управління МНС

Деталі: У Шпаковському районі на хуторі Ташла загорілися бочки з мазутом поруч із заводом з виробництва бетону.

 

МНС повідомляє, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Постраждалих немає. Російська прокуратура почала перевірку за фактом пожежі.

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Росія
Росія в І кварталі знизила видобуток газу на 10%: найбільше втратив "Газпром"
Нема жодних доказів, що Росія готова до серйозної дипломатії для припинення війни – Блінкен
Ракетний комплекс "Іскандер" врізався в огорожу під Петербургом
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: