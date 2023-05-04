У Ставропольському краї РФ масштабна пожежа поруч із заводом

У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом, площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.

Джерело: Stavropol.Media і ТАСС із посиланням на управління МНС

Деталі: У Шпаковському районі на хуторі Ташла загорілися бочки з мазутом поруч із заводом з виробництва бетону.

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МНС повідомляє, що площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Постраждалих немає. Російська прокуратура почала перевірку за фактом пожежі.

У Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом з виробництва бетону pic.twitter.com/oAnvaJN9Ey — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023