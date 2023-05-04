Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові поліція штрафуватиме за георгіївську стрічку 9 травня

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 14:07

Поліція Молдови штрафуватиме за носіння георгіївської стрічки 9 травня, оскільки Росія використовує її як символ агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Генінспекторату поліції Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

"Ми всі знаємо, що ця стрічка є символом військової агресії на території України. Відштовхуючись від рекомендацій Венеціанської комісії, яка дуже чітко констатувала, що дії влади Республіки Молдова є виправданими, тому що демонстрація символів, що їх використовує армія РФ у нинішній війні, може створити небезпеку заворушень і загрозу національній безпеці. Тобто георгіївська стрічка зараз є символом військової агресії", - сказав Чернеуцану.

"Що означає, що в Молдові заборонено виробництво, використання, розповсюдження і носіння цього символу", – додав він.

Чернеуцану попередив, що поліція фіксуватиме і вивчатиме кожне порушення закону щодо заборони на носіння георгіївської стрічки.

Водночас він зазначив, що дозволено носити георгіївську стрічку тільки тоді, коли вона є частиною медалей.

Раніше поліція Естонії попередила, що жорстко реагуватиме на символи агресії та пропаганду війни 9 травня.

ВІДЕО ДНЯ

А в Латвії заборонили святкувати 9 травня, скасувавши будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Теми: Молдова9 травняполіціяштрафи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Молдова
ЄС схвалив новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
Молдова склала "чорний список" росіян, яким заборонила в'їзд
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: