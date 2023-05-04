У Молдові поліція штрафуватиме за георгіївську стрічку 9 травня

Поліція Молдови штрафуватиме за носіння георгіївської стрічки 9 травня, оскільки Росія використовує її як символ агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Генінспекторату поліції Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

"Ми всі знаємо, що ця стрічка є символом військової агресії на території України. Відштовхуючись від рекомендацій Венеціанської комісії, яка дуже чітко констатувала, що дії влади Республіки Молдова є виправданими, тому що демонстрація символів, що їх використовує армія РФ у нинішній війні, може створити небезпеку заворушень і загрозу національній безпеці. Тобто георгіївська стрічка зараз є символом військової агресії", - сказав Чернеуцану.

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"Що означає, що в Молдові заборонено виробництво, використання, розповсюдження і носіння цього символу", – додав він.

Чернеуцану попередив, що поліція фіксуватиме і вивчатиме кожне порушення закону щодо заборони на носіння георгіївської стрічки.

Водночас він зазначив, що дозволено носити георгіївську стрічку тільки тоді, коли вона є частиною медалей.

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Раніше поліція Естонії попередила, що жорстко реагуватиме на символи агресії та пропаганду війни 9 травня.

А в Латвії заборонили святкувати 9 травня, скасувавши будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.