Росіян з Криму видворятимуть кожного індивідуально, а не колективно – Ташева

Росіян, які незаконно в’їхали в Крим після російської окупації, видворятимуть з України за індивідуальними рішеннями, а не колективно.

Джерело: постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення".

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Деталі: Ташева наголосила, що йдеться про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

Вона нагадала, що всіх українців у Криму, які стали жертвами примусової паспортизації Росії, Україна визнає своїми громадянами згідно з законодавством.

Пряма мова: "Це дуже важливо зазначити, бо російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму будуть видворяти кримчан. Тож наголошую, що півострів мають залишити лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду".

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Більше деталей: Після залишення території України росіяни матимуть змогу подати запит на проживання до українських міграційних органів. Певні категорії зможуть отримати посвідки на проживання в Україні.

Наприклад, це стосуватиметься представників корінного народу, які є репатріантами. За словами Ташевої, це тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру отримання українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув’язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну.