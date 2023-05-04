Кандидатка на посаду розповіла про "таємного політтехнолога" у НАБУ, у бюро заперечують

Кандидатка на посаду заступника керівника управління зовнішніх зав’язків в НАБУ Ольга Комарова заявила, що попри те, що пройшла конкурс, не отримає посаду, і розповіла про таємного політтехнолога у бюро. В НАБУ заявили, що ніяких політтехнологів у них немає, а реорганізація справді планується.

Джерело: Комарова у Facebook, голова НАБУ Семен Кривонос та заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Комарової: "Приблизно зараз я мала б повідомити, що маю нову роботу, бо пройшла конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв’язків в НАБУ. Але цього не станеться… Попри те, що я чесно пройшла відкритий конкурс, заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко повідомила мені особисто, що я не працюватиму".

Деталі: Кандидатка на посаду написала, що Лисенко запросила її на зустріч, де повідомила про два варіанти подальшого розвитку подій: Комарову просто не призначить директор НАБУ; або її призначать, а через день звільнять, бо цю посаду скоротять.

Комарова вважає, що кожна нова команда НАБУ придумує свою реорганізацію, щоб "завести своїх людей і позбавитися від несвоїх" − "і підтвердженням цього є те, що з приходом Поліни Лисенко в НАБУ з’явився політтехнолог".

За словами кандидатки, йдеться про Василя Самохвалова, якого найняли без конкурсу, і якого сама Лисенко називає "піарником" і каже, що він працює на гроші донорів.

Пряма мова Комарової: "Я розчарована і мені дуже гидко. Вважаю, що ця ситуація має стати предметом розслідування внутрішнього контролю НАБУ, як мінімум. А взагалі, громадськості час запустити свої здібності зцілювати державні органи, які захворіли. Таке враження, що тут з’явилася ракова пухлина. Поки перша стадія. Якщо не видалити, то загине весь орган".

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"Українська правда" звернулась з цього приводу по коментар до НАБУ.

Поліна Лисенко підтвердила, що мала розмову з кандидаткою на посаду Комаровою і повідомила, що в тому управлінні вже є 6 керівників.

Пряма мова Лисенко: "Я їй сказала, що у нас планується реорганізація, тому я хочу по-людськи поговорити. Бо у нас на 13 осіб в управлінні 6 керівників – це ненормально. Коли вона почала говорити про політтехнолога, я сказала, що ніякого політтехнолога у нас немає".

Деталі: Також, за словами Лисенко, зважаючи на досвід журналістки, їй запропонували співпрацювати з НАБУ як експерт, але Комарова відмовилась, наполягаючи, що її цікавить лише державна служба.

Кривонос пояснив, що у бюро є два важливих блоки − адмінапарат (юрзабезпечення, комунікації, кадри, фінанси) і так званий силовий блок, який займається досудовим розслідуванням і виявленням злочинів − і що він вирішив "провести реорганізацію і певні вакантні посади з адмінапарату перемістити в силовий блок".

Йдеться про те, щоб оптимізувати штат і вивільнити приблизно 20-22 вакансії для детективів. Зокрема, в управлінні комунікацій думають скоротити 3 посади, але загалом рішення щодо реорганізації ще обговорюється.

Пряма мова Кривоноса: "Ніяких політтехнологів у нас немає. Немає ніякого радника, законом не передбаченого. Ми звернулись до міжнародних партнерів, попросили допомогти з комунікаціями, побудувати з комунікаційну стратегію. Вони самі обирають компанію, яка буде цим займатись, без нашої участі."