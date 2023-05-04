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Зеленський про контрнаступ: Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 15:19
Зеленський про контрнаступ: Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до контрнаступу і немає варіантів щодо провалу. Проте, за словами Зеленського, неправильно говорити про "успіх", якщо втрачаєш людей.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з прем'єрами Нідерландів і Бельгії

Пряма мова: "Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Ми робимо максимум. Не лише наші військові, а й суспільство, наші заводи наші підприємці – всі думають, як посилити нашу армію щодня. 

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Ми думаємо, як підготуватися до контрнаступу, і не думаємо, що у нас може не бути успіху. Це не наш спосіб. У нас є єдина мета і ми це розуміємо. 

Я не можу сказати, що гарантований стовідсотковий успіх, бо ніхто цього не знає. Я думаю, що неправильно говорити про успіх, якщо втрачаєш людей...

У будь-якому випадку, ми підемо вперед і очікуємо дечого від наших партнерів".

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Деталі: За його словами, деокуповуючи території, Україна втрачає людей і ці втрати дуже болючі для країни.

Він додав, що йому дуже непросто покидати Україну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів.

Зеленський заявив, що не хоче демотивувати цим суспільство і солдатів України: "Я їду з країни на дуже короткий термін, тому що це потрібно, а не, тому що я просто хочу". 

Пряма мова: "Треба розуміти навіщо я це роблю. Через підготовки, через посилення, через бажання стати сильнішими на полі битви, щоб привезти для росіян деякі погані новини. 

Я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії – недалеко від справедливості".

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Теми: Зеленськийконтрнаступвійна
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