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ДПСУ затримала херсонця з російськими рублями, який перепливав кордон

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 15:37
ДПСУ затримала херсонця з російськими рублями, який перепливав кордон
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали жителя Херсона, який намагався переплисти кордон України з Румунією. При собі він мав російські рублі.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України 

Деталі: За 150 метрів від українсько-румунського кордону військовослужбовці відділення "Солотвино" затримали жителя Херсона, який планував перепливати річку Тису. 

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Серед його особистих речей прикордонники виявили закордонний паспорт, 1450 доларів США та 350 тисяч російських рублів. Походження такої кількості російських грошей херсонець пояснив тим, що під час окупації міста він працював зварювальником та отримував заробітну платню від загарбників. Іншу частину коштів чоловікові передала його родичка, яка свого часу працювала у Москві. 

Ще одного "плавця" затримали прикордонники відділу "Ділове". Для цього буковинець заздалегідь спакував змінний одяг, особисті речі та документи у поліетилен. 

 

Крім того, на ділянці цього ж відділу прикордонники затримали трьох студентів Київських вишів. Для незаконного перетину держрубежу юнаки обрали гірську ділянку, проте належного спорядження для високогірних мандрів не мали. Вирушаючи у гори, де все ще доволі високий сніговий покрив, шукачі пригод не взяли із собою навіть теплого одягу.

ВІДЕО ДНЯ

Для з’ясування усіх обставин правопорушення зловмисників доставили до прикордонного підрозділу. 

 

Теми: Прикордонна службаХерсонРумунія
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