Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний комплекс "Іскандер" врізався в огорожу під Петербургом

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 15:45
Ракетний комплекс Іскандер врізався в огорожу під Петербургом
дтп з "іскандером", скриншот з відео "фонтанки"

Ракетний комплекс "Іскандер", який прямував на репетицію параду, протаранив відбійник на кільцевій дорозі навколо Санкт-Петербурга.

Джерело: "Фонтанка" і "Сирена"

Деталі: У четвер у центрі міста було перекрито рух через репетицію параду 9 травня. Ракетний комплекс ризикує не потрапити на нього, зазначають місцеві журналісти.

Реклама:

Цього року парад у Санкт-Петербурзі пройде без авіації. Влада також заявила, що заходи безпеки будуть набагато сильнішими, ніж у попередні роки, але не розголошує подробиць через конфіденційність інформації.

Понад 20 російських міст вирішили взагалі не проводити парадів цього року - здебільшого через "міркування безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіязброянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримали десятки рейсів
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: