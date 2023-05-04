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Ракетний комплекс "Іскандер" врізався в огорожу під Петербургом

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 15:45
Ракетний комплекс Іскандер врізався в огорожу під Петербургом
дтп з "іскандером", скриншот з відео "фонтанки"

Ракетний комплекс "Іскандер", який прямував на репетицію параду, протаранив відбійник на кільцевій дорозі навколо Санкт-Петербурга.

Джерело: "Фонтанка" і "Сирена"

Деталі: У четвер у центрі міста було перекрито рух через репетицію параду 9 травня. Ракетний комплекс ризикує не потрапити на нього, зазначають місцеві журналісти.

Цього року парад у Санкт-Петербурзі пройде без авіації. Влада також заявила, що заходи безпеки будуть набагато сильнішими, ніж у попередні роки, але не розголошує подробиць через конфіденційність інформації.

Понад 20 російських міст вирішили взагалі не проводити парадів цього року - здебільшого через "міркування безпеки".

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Теми: Росіязброянадзвичайна подія
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