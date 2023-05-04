Ракетний комплекс "Іскандер" врізався в огорожу під Петербургом
Четвер, 4 травня 2023, 15:45
Ракетний комплекс "Іскандер", який прямував на репетицію параду, протаранив відбійник на кільцевій дорозі навколо Санкт-Петербурга.
Джерело: "Фонтанка" і "Сирена"
Деталі: У четвер у центрі міста було перекрито рух через репетицію параду 9 травня. Ракетний комплекс ризикує не потрапити на нього, зазначають місцеві журналісти.
Цього року парад у Санкт-Петербурзі пройде без авіації. Влада також заявила, що заходи безпеки будуть набагато сильнішими, ніж у попередні роки, але не розголошує подробиць через конфіденційність інформації.
Понад 20 російських міст вирішили взагалі не проводити парадів цього року - здебільшого через "міркування безпеки".
ВІДЕО ДНЯ