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За три години ранку пролунало понад 30 вибухів на Сумщині і Чернігівщині

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 4 травня 2023, 16:59
За три години ранку пролунало понад 30 вибухів на Сумщині і Чернігівщині
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ, обстріли Сумщини

Зранку 4 травня ворог шість разів обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської областей – зафіксовано 35 влучань, є поранений.

Джерело: пресслужба ОК "Північ"

Деталі: З 09:50 до 10:00 – 3 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в район населеного пункту Хрінівка Чернігівської області. 

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З 10:20 до 11:00 – 15 приходів, ймовірно, з міномету 82 мм, в  районі населеного пункту Рівне Сумської області. 

Близько 10:08 – 3 приходи в районі населеного пункту Бучки Чернігівської області. Ймовірно, ворог використав ракети з вертольота. 

З 10:55 до 11:10 зафіксовано 6 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, між населеними пунктами Клюси та Хрінівка Чернігівської області. 

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З 11:00 до 11:10 – 1 приход, ймовірно, з міномету 82 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області. В результаті обстрілу поранений місцевий житель та пошкоджений приватний будинок.

З 10:40 до 11:10 зафіксовано 7 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Єліне Чернігівської області.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьобстрілкордон
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