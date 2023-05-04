Нідерланди, Бельгія та Україна узгодили спільні дії щодо безпеки і просування до членства в НАТО – ОП

Україна підписала спільну декларацію з Бельгією та Нідерландами, які зобов’язалися підтримувати Київ на шляху євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність нашої держави.

Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", – написав Жовква.

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Лідери України і Бельгії у листопаді 2022 року підписували схожу двосторонню декларацію, але у новому документі сторони суттєво конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України, а також змогли зафіксувати необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО, зазначив Жовква.

Важливим елементом декларації є визнання того, що безпека України має велике значення для Альянсу (схоже формулювання було включено у Мадридську декларацію НАТО в контексті безпеки Фінляндії і Швеції до набуття ними членства в Альянсі)

Принциповим є і спільне розуміння того, що всі ці найважливіші для України питання, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки ще до моменту її вступу в НАТО, мають бути розглянуті під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року.

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"З ухваленням сьогоднішньої Спільної декларації ми перетнули символічну межу – формалізували підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди 16 наших партнерів – це вже половина членів Альянсу, з урахуванням Швеції, приєднання якої очікується вже незабаром", – додав Жовква.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з візитом у Нідерландах, де він зустрівся з прем'єром Марком Рютте, а також з главою уряду Бельгії Олександром де Кроо.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав у Гельсінкі в середу Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.