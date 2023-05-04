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У ЄС на 13% впав попит на природний газ

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 17:27

У 2022 році внутрішній попит на природний газ в ЄС знизився на 13,2% до 13,72 млн тераджоулів.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Це третій найнижчий показник, зареєстрований з 2008 року, після показників 2012 і 2014 років.

Зазначається, що причиною скорочення попиту у минулому році стали запропоновані Єврокомісією скоординовані заходи, які були спрямовані на припинення залежності ЄС від російського газу.

У період з серпня 2022 року по березень 2023 року споживання природного газу в ЄС скоротилося на 17,7% порівняно із середнім споживанням газу за ті ж місяці (серпень-березень) у 2017-2022 роках.

У 2022 році всі найбільші споживачі природного газу суттєво скоротили свій попит, зокрема, Німеччина – 3,07 млн тераджоулів (-15,4% порівняно з 2021 роком), Італія 2,61 млн тераджоулів (-9,9%) та Франція – 1,54 млн тераджоулів (-9,6%). Попит знизився в більшості з країн ЄС, за винятком Ірландії та Мальти, де він дещо зріс – на 2,1% та 1,4% відповідно.

Імпорт газу до ЄС також зменшився на 6,6% з 24,67 млн тераджоулів у 2021 році до 23,05 млн тераджоулів у 2022 році. У 2022 році основним імпортером газу до ЄС була Норвегія. Надходження газу з Росії впали на 8,3% у порівнянні із 2021 роком.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Брюссель підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік. 

Тим часом низка країн – СловаччинаЧехіяІталія – заявили, що позбулися залежності від російського газу. 

Теми: Європагаз
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