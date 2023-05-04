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Розвідка США: Росія навряд чи спроможна на "значний наступ" в Україні цього року

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 17:52

Росія, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в Україні цього року через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним український контрнаступ.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Насправді, якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значні поставки боєприпасів від третіх сторін на додаток до існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції", – заявила Гейнс в Сенатському комітеті з питань збройних сил.

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За її словами, Путін, ймовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб вважати перемогою "консолідацію контролю над окупованою територією на сході та півдні України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО".

Незважаючи на цю оцінку, Гейнс вважає малоймовірним, що Росія домовиться про паузу в цьому році, якщо тільки політичні чинники "не змінять мислення" Путіна.

Гейнс також зазначила, що російські війська готують "нові оборонні позиції" напередодні українського контрнаступу, і що вони "здобули менше території у квітні, ніж у будь-який з трьох попередніх місяців".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі вважає, що Україні і Росії буде непросто досягти своїх політичних цілей військовим шляхом.

19 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес дав зрозуміти, що війна, швидше за все, продовжиться і наступного року.

Теми: РосіярозвідкавійнаСША
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