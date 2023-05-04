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Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 19:11
Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном
скриншот

Служба безпеки України показала, як її спецпризначенці накривають вогнем російських окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Лівий берег міста – під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Звільнимо нашу Херсонщину та інші тимчасово окуповані території".

Деталі: На відео показано роботу 120 мм міномета та переносної установки 9П132 "Град-П".

Теми: СБУХерсонська область
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