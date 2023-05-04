Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном
Четвер, 4 травня 2023, 19:11
Служба безпеки України показала, як її спецпризначенці накривають вогнем російських окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Лівий берег міста – під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
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Звільнимо нашу Херсонщину та інші тимчасово окуповані території".
Деталі: На відео показано роботу 120 мм міномета та переносної установки 9П132 "Град-П".
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