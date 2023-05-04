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Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

Олена РощінаЧетвер, 4 травня 2023, 19:30
Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація
Призов на строкову службу, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Міністерство оборони повідомляє про пропозицію зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "У Міністерстві оборони, реагуючи на звернення Збройних Сил України, спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років".

Деталі: Міноборони пояснює причини цієї ідеї так:

  • По-перше, необхідність щорічного прибуття громадян призовного віку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
  • По-друге, "тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації".

Дослівно Міноборони: "Всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої Перемоги!

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Кожен спільний крок, кожне урядове рішення, кожна зміна до Закону – це відповідь на широкомасштабне вторгнення росії з метою зміцнення нашої обороноздатності. Кожне таке рішення проходить жорстке випробування в умовах воєнного стану".

Довідка: Стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, серед іншого: "Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою".

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Теми: призовмобілізаціяМіноборониВоєнний стан
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