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У Москві після "атаки на Кремль" почали глушити сигнал GPS

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 21:00
У Москві після атаки на Кремль почали глушити сигнал GPS
Кремль, фото Адміністрації президента РФ

У російській столиці 4 травня почалися збої в роботі системи глобального позиціонування GPS (Global Positioning System). Напередодні РФ заявила про "атаку на Кремль" безпілотниками, а попереду – День перемоги 9 травня. 

Джерело: "Meduza" з посиланням на Telegram-канали Baza і Ateo Breaking, РБК, Daily Storm

Деталі: Жителі Москви в четвер зіткнулися зі збоями в роботі GPS, повідомили телеграм-канали Baza і Ateo Breaking. 

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Інформацію про проблеми з GPS журналістам РБК підтвердили в пошуковій системі "Яндекс". 

Представник компанії заявив, що неправильне відображення геопозиції користувачів може бути пов'язане зі збоями в роботі супутникової системи, яка впливає на всі сервіси – від навігаторів до фітнес-браслетів. 

Водночас співрозмовник агентства зазначив, що до збоїв GPS не причетні інтернет-сервіси, оскільки додатки отримують помилкову інформацію від пристроїв (смартфонів і планшетів). Чому пристрої передають неправильну інформацію, у компанії не уточнили.

ВІДЕО ДНЯ

Baza з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що в Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного і Садового кільця. 

"На час підготовки до Параду Перемоги буде активовано зміну локації GPS. Навігатори можуть працювати зі збоями – тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", – пише Baza.

Проблеми з роботою GPS також підтвердили виданню Daily Storm у ГЛОНАСС. Там повідомили, що збої почалися 4 травня "десь із шостої ранку". Із чим вони пов'язані, не уточнюють.

Телеграм-канал Ateo Breaking пише, що проблеми з визначенням координат спостерігаються на всій території Москви.

Передісторія

  • Адміністрація президента Росії заявила, що в ніч на 3 травня два безпілотні літальні апарати нібито атакували кремлівську резиденцію президента РФ Володимира Путіна. Офіційно російська влада повідомила про подію аж по обіді у середу. У Кремлі заявили, що за "замахом" на Путіна стоять Київ і Вашингтон. 
  • Українські офіційні особи причетність до атаки дронів заперечують. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "не атакує ні Путіна, ні Москву". 
  • Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав російські звинувачення "безглуздими". "США не брали в цьому жодної участі. Пєсков просто бреше", – сказав Кірбі.

Теми: РосіяПутінвійна
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