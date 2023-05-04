У Москві після "атаки на Кремль" почали глушити сигнал GPS

У російській столиці 4 травня почалися збої в роботі системи глобального позиціонування GPS (Global Positioning System). Напередодні РФ заявила про "атаку на Кремль" безпілотниками, а попереду – День перемоги 9 травня.

Джерело: "Meduza" з посиланням на Telegram-канали Baza і Ateo Breaking, РБК, Daily Storm

Деталі: Жителі Москви в четвер зіткнулися зі збоями в роботі GPS, повідомили телеграм-канали Baza і Ateo Breaking.

Інформацію про проблеми з GPS журналістам РБК підтвердили в пошуковій системі "Яндекс".

Представник компанії заявив, що неправильне відображення геопозиції користувачів може бути пов'язане зі збоями в роботі супутникової системи, яка впливає на всі сервіси – від навігаторів до фітнес-браслетів.

Водночас співрозмовник агентства зазначив, що до збоїв GPS не причетні інтернет-сервіси, оскільки додатки отримують помилкову інформацію від пристроїв (смартфонів і планшетів). Чому пристрої передають неправильну інформацію, у компанії не уточнили.

Baza з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що в Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного і Садового кільця.

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"На час підготовки до Параду Перемоги буде активовано зміну локації GPS. Навігатори можуть працювати зі збоями – тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", – пише Baza.

Проблеми з роботою GPS також підтвердили виданню Daily Storm у ГЛОНАСС. Там повідомили, що збої почалися 4 травня "десь із шостої ранку". Із чим вони пов'язані, не уточнюють.

Телеграм-канал Ateo Breaking пише, що проблеми з визначенням координат спостерігаються на всій території Москви.

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