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Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 21:31
Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі
Володимир Зеленський і Марк Рютте в Нідерландах, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважають, що спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії Російської Федерації, повинен розміщуватись у Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та Рютте, ухваленій за підсумками візиту президента України до Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

У заяві обоє лідерів підкреслили, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні.

"Ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти", – наголосили Зеленський та Рютте. 

Вони привітали зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії, і закликали інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.

"Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", – заявили Зеленський та Рютте.

Вони також привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі та подякували державам-членам Спільної слідчої групи, а також Європейській комісії та Євроюсту за їхні зусилля. 

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Вони подякували Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та підтвердили, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі.

Раніше в лютому президент Зеленський заявляв, що обговорив із прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Києві перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Як повідомляла "ЄП", у нових рішеннях ПАРЄ у січні уперше з’явилися деталі та обриси спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії РФ. Цей орган, що доволі символічно, запропонували створити у Гаазі. 

Деталі у статті: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка

Теми: ЗеленськийНідерландиРосіяГаазький трибунал
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