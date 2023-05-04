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Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 21:31
Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі
Володимир Зеленський і Марк Рютте в Нідерландах, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважають, що спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії Російської Федерації, повинен розміщуватись у Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та Рютте, ухваленій за підсумками візиту президента України до Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

У заяві обоє лідерів підкреслили, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні.

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"Ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти", – наголосили Зеленський та Рютте. 

Вони привітали зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії, і закликали інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.

"Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", – заявили Зеленський та Рютте.

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Вони також привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі та подякували державам-членам Спільної слідчої групи, а також Європейській комісії та Євроюсту за їхні зусилля. 

Вони подякували Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та підтвердили, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі.

Раніше в лютому президент Зеленський заявляв, що обговорив із прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Києві перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Як повідомляла "ЄП", у нових рішеннях ПАРЄ у січні уперше з’явилися деталі та обриси спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії РФ. Цей орган, що доволі символічно, запропонували створити у Гаазі. 

Деталі у статті: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка

Теми: ЗеленськийНідерландиРосіяГаазький трибунал
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