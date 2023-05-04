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Розкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 21:42
Розкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська
Віцемер читає підозру, фото сбу

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області. У межах справи затримали першого заступника мера міста Вознесенськ.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади.

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Спецслужба ім'я затриманого не каже, але "Українська правда" з відкритих джерел дізналася, що йдеться про Андрія Жукова.

 
Андрій Жуков
фото з офіційного сайту вознесенська

Як повідомляють в СБУ, Жуков залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

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За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон гривень.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено документи та чорнові записи із доказами незаконних дій та понад мільйон у гривневому еквіваленті.

 
Знайдені при обшуках гроші
фото сбу

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру  у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Теми: Миколаївська областьмісцева владакорупціяСБУ
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