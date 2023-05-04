Розкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська
Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області. У межах справи затримали першого заступника мера міста Вознесенськ.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади.
Спецслужба ім'я затриманого не каже, але "Українська правда" з відкритих джерел дізналася, що йдеться про Андрія Жукова.
Як повідомляють в СБУ, Жуков залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.
За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон гривень.
Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено документи та чорнові записи із доказами незаконних дій та понад мільйон у гривневому еквіваленті.
На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.