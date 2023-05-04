У рамках проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БПЛА

За рік ініціативи "United 24" ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За рік вдалося зібрати 325 мільйонів доларів. Цікаво, що люди підримують зі 110 країн світу".

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Деталі: Проєкт "Армія дронів" продовжує розвиватися.

Тільки нещодавно закінчили черговий збір і будуть нові збори на БПЛА, зазначив Федоров.

Проєкт "Армія дронів" стосується і запуску ударних рот безпілотників – із ціллю запустити 60 таких рот, і трансформації доктрини застосування БПЛА, додав віцепрем'єр.

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Пряма мова: "Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто "Армія дронів" – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування".