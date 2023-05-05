Зеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ

Перша леді України Олена Зеленська здійснює візит до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Джерело: Офіс президента, Зеленська у Telegram

Деталі: Олена Зеленська відвідала Даунінг-стріт, 10 на запрошення дружини Прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.

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Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

"Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України", – наголосила вона.

До зустрічі також приєднався Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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Зеленська передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

Своєю чергою Мурті наголосила: "Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими".

Після зустрічі перша леді України та Мурті разом відвідали Британську бібліотеку.