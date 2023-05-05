Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
П'ятниця, 5 травня 2023, 01:52
Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.
Джерело: Лубінець під час пресконференції, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр.
Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах.
Тобто від них інформація до нас не поступає".
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