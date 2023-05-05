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Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей.

Джерело: Лубінець під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр.

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Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах.

Тобто від них інформація до нас не поступає".

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Теми: дітиРосіядепортація
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