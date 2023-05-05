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США зосереджені на передачі Україні засобів ППО – Білий дім

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 02:50
США зосереджені на передачі Україні засобів ППО – Білий дім
ДЖОН КІРБІ. ФОТО GETTYIMAGES

Штати приділяють велику увагу забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні".

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Деталі: Кірбі підкреслив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, але й союзниками й партнерами, була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах упродовж останніх 48-72 годин.

"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – зауважив представник Білого дому.

Він також зазначив, що зі свого боку Вашингтон доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу, нагадавши, що ЗСУ отримали майже все, що запитували до цього.

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Це включає, в тому числі, бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси, а також навчання, які були організовані для багатьох українських бригад на території інших країн.

"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", – підкреслив представник Білого дому.

Теми: СШАППОвійна
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