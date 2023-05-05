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На ТОТ росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 04:38
На ТОТ росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років – спротив
фото тасс

На тимчасово окупованих територіях загарбники змушують отримувати російські паспорти дітей від 14 років.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому, зазначає спротив, усі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають "громадянами РФ".

"Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби "виправдати" окупацію регіону", – вказує ЦНС.

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Теми: окупаціяРосія
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