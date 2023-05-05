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Росіяни атакували Херсонщину 538 снарядами, поранили трьох людей

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 07:32
Росіяни атакували Херсонщину 538 снарядами, поранили трьох людей
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 538 снарядів з різного озброєння, поранення отримали три особи.

Джерело: керівник військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Ворог обстрілював Херсонщину з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

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Місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу у Бериславі.

Через російську агресію троє людей дістали поранення.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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