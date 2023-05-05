Росіяни атакували Херсонщину 538 снарядами, поранили трьох людей
П'ятниця, 5 травня 2023, 07:32
За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 538 снарядів з різного озброєння, поранення отримали три особи.
Джерело: керівник військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: Ворог обстрілював Херсонщину з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.
Місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу у Бериславі.
Через російську агресію троє людей дістали поранення.