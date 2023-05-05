Захисники за добу знищили 620 окупантів і 16 артилерійських систем
П'ятниця, 5 травня 2023, 08:18
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів, 3 710 танків та 2 978 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків − 3 710 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
- артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
- РСЗВ − 550 (+3) од,
- засобів ППО − 304 (+0) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
- крилатих ракет − 947 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
- спеціальної техніки − 373 (+3) од.
Дані уточнюються.