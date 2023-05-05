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Захисники за добу знищили 620 окупантів і 16 артилерійських систем

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 08:18
Захисники за добу знищили 620 окупантів і 16 артилерійських систем
Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів, 3 710 танків та 2 978 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,
  • артилерійських систем − 2 978 (+16) од,
  • РСЗВ − 550 (+3) од,
  • засобів ППО − 304 (+0) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,
  • крилатих ракет − 947 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,
  • спеціальної техніки − 373 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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