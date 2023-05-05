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Розвідка Британії: РФ навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 09:01
Розвідка Британії: РФ навряд чи зможе повністю захистити свої залізниці від диверсій
Потяг зійшов з рейок через підрив колії у Брянській області РФ. Скриншот з відео, яке публікували в російських Telegram-каналах

Інциденти на залізниці у прикордонних з Україною районах Росії вочевидь продовжаться, тому що охороняти таку велетенську мережу колій непросто. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 5 травня.

Розвідка відзначає, що останнім часом зросла кількість інцидентів на російській залізниці у прикордонних з Україною районах, які вважаються диверсіями невідомих осіб, і такі випадки майже точно зривали залізничні постачання для потреб сил РФ – принаймні на короткий час у конкретних місцях. 

"Хоча залізничні бригади спроможні швидко відновлювати лінії, ці інциденти збільшують тиск на сили внутрішньої безпеки РФ, які, скоріш за все, не зможуть повністю убезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць Росії від нападів", – зазначають в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що Росії, ймовірно, доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах. 

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Теми: Росіявійназалізниця
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