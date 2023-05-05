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Міністр оборони Польщі анонсував створення в країні "центру HIMARS" ще цього року

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 09:19
Міністр оборони Польщі анонсував створення в країні центру HIMARS ще цього року
Працює система Himars. Фото ілюстративне з getty images

Наприкінці цього року в Польщі буде створено "центр HIMARS", який має стати "центром обслуговування і виробництва HIMARS не лише для потреб Польщі, але й для потреб європейських країн".

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS", – сказав глава оборонного відомства Польщі.

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Він повідомив, що наприкінці цього року в Польщі буде створено "центр HIMARS", який має стати "центром обслуговування і виробництва HIMARS не лише для потреб Польщі, але й для потреб європейських країн", багато з яких зацікавлені в придбанні цієї реактивної артилерійської системи.

Блащак також повідомив, що наприкінці цього року перші – замовлені у 2019 році – пускові установки надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії, яка відповідає за оборону так званого Сувалкського перешийка. Він додав, що переговори про купівлю Польщею 500 додаткових пускових установок, узгоджених Державним департаментом і Конгресом, "в принципі вже ведуться", і він оптимістично налаштований щодо підписання контракту найближчим часом. Більшість пускових установок будуть встановлені на польських вантажівках Jelcz.

"Я, перш за все, задоволений декларацією Lockheed Martin про готовність інвестувати в озброєння в Польщі", – підкреслив він.

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Блащак також висловив зацікавленість Польщі в придбанні ракет, що розробляються компанією Lockheed Martin для HIMARS, з дальністю дії більшою, ніж у придбаних ракет ATACMS дальністю 300 км. Очікується, що високоточні ударні ракети (PrSM) матимуть дальність до 500 км.

Міністр також оголосив, що під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у п'ятницю він підпише Угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

За його словами, ця угода створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з оборонною промисловістю США.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.

Теми: Польщазброя
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