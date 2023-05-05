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В МЗС Польщі розповіли, чому не відкликають своїх дипломатів з Москви

П'ятниця, 5 травня 2023, 10:22

Польща поки не розглядає відкликання своїх дипломатів з Росії і повного розриву стосунків з Москвою.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, відповідаючи на запитання RMF FM про це, передає "Європейська правда".

Він визнав, що питання про це часто доводиться чути від журналістів, політиків опозиційних і провладних партій і навіть звичайних людей.

"Це завжди розгляд "за" і "проти", – визнав речник МЗС. "Але вже рік це "проти" переважає, щоб залишити якесь представництво в Російській Федерації. Це питання турботи про наших громадян, але також і питання того, щоб не перекривати канали комунікації", – сказав Ясіна.

За його словами, більшість країн Європейського Союзу вирішили залишити свого посла в Москві.

"Це також своєрідний символ, тому що посол Кшиштоф Краєвський робить там багато чудових речей, зустрічається, зокрема, з російськими опозиційними політиками і піклується про них", – підкреслив Ясіна.

Нагадаємо, МЗС Польщі засудило заяву колишнього дитячого омбудсмена Росії Павла Астахова, який поцікавився, "чому це посол Польщі досі не плаває в Москві-ріці".

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Теми: ПольщаРосіяМЗС
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