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У Краматорську померла дівчина-підліток, яку росіяни поранили 29 квітня

Олена РощінаП'ятниця, 5 травня 2023, 10:50
У Краматорську померла дівчина-підліток, яку росіяни поранили 29 квітня
Ліза Невара, фото з Telegram управління освіти Краматорської міськради

У Краматорську Донецької області загинула 16-річна дівчина, яка отримала поранення під час російського удару по місту 29 квітня.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, управління освіти Краматорської міської ради у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні". 

Деталі: Управління освіти Краматорської міськради повідомило, що в лікарні померла учениця Краматорської ЗОШ №10 Єлизавета Джонівна Невара, яка вночі 29 квітня отримала важкі поранення під час обстрілу Краматорська.

Цього літа дівчина мала святкувати свій 17-й день народження.

Цьому передувало: У ніч на 29 квітня російські війська обстріляли Краматорськ, було поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні у важкому стані. 

ВІДЕО ДНЯ

Також було зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще два.

Теми: КраматорськДонецька областьобстрілжертви
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