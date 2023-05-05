Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Краматорську померла дівчина-підліток, яку росіяни поранили 29 квітня

Олена РощінаП'ятниця, 5 травня 2023, 10:50
У Краматорську померла дівчина-підліток, яку росіяни поранили 29 квітня
Ліза Невара, фото з Telegram управління освіти Краматорської міськради

У Краматорську Донецької області загинула 16-річна дівчина, яка отримала поранення під час російського удару по місту 29 квітня.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, управління освіти Краматорської міської ради у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні". 

Реклама:

Деталі: Управління освіти Краматорської міськради повідомило, що в лікарні померла учениця Краматорської ЗОШ №10 Єлизавета Джонівна Невара, яка вночі 29 квітня отримала важкі поранення під час обстрілу Краматорська.

Цього літа дівчина мала святкувати свій 17-й день народження.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: У ніч на 29 квітня російські війська обстріляли Краматорськ, було поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні у важкому стані. 

Також було зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще два.

Теми: КраматорськДонецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Краматорськ
У Краматорську пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Краматорськ: історія іноземних волонтерів, що вижили після ракетної атаки на Ria Pizza
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: