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Із Литви в Україну доставили перші 3 радари з 16, на які литовці зібрали 14 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 11:10
Із Литви в Україну доставили перші 3 радари з 16, на які литовці зібрали 14 млн євро
В Україну доставлено перші три радари, придбані в рамках акції "Radarom!", Delfi

4 травня в Україну доставили перші три радари, куплені на пожертви жителів Литви в лютому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi і організація Blue/Yellow.

В організації Blue/Yellow заявили, що три радари дислоковані у свої оперативні сектори, а решта готуються до відправки.

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"Перші три радари доправлено в Україну, і вони дислокуються у свої оперативні сектори. Інші радари готуються до відправки, оформляються документи", – повідомили в Blue/Yellow.

"Через надзвичайно чутливу ситуацію з ППО в Україні ми поки що не можемо розкривати більше інформації. Інформація буде уточнюватися", – зазначили в організації.

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Нагадаємо, в лютому під час акції "Radarom!" жителі Литви зібрали 14 млн євро, на які було закуплено 16 радарів.

12 звичайних стаціонарних радарів і чотири мобільні радари для спеціальних завдань були придбані до річниці початку повномасштабної війни Росії проти України. Кампанія тривала з кінця січня до 24 лютого і була організована національним мовником LRT та організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fund та Strong Together.

Теми: Литвадопомога Україні
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