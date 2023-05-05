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У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 12:28

Поліція Берліна заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Berliner Morgenpost.

Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень, повідомила в п'ятницю поліція.

Крім того, заборонено також "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Згідно з власною заявою Сенату, він хотів забезпечити, щоб вшанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні.

Поліція у своїй заяві в п'ятницю висловила аналогічні аргументи: "Акт пам'яті і поваги до цих пам'ятників і меморіалів повинен бути збережений і на тлі триваючої російсько-української війни. Ця війна не повинна виходити за рамки демократичного дискурсу в Берліні, особливо з огляду на символічну дату", – йдеться в заяві.

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Як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

Торік глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що неприпустимо ставити знак рівності між прапорами України та Росії.

"Якщо український прапор для когось в Берліні – це те саме, що російський прапор, то з тими людьми, які ухвалюють такі рішення, щось не так. Ми маємо з ними говорити, щоб з’ясувати, що саме з ними не так", – заявив Кулеба.

Теми: РосіяЄвропасвяткування
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