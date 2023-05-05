Окупанти депортували до Дагестану 50 дітей з Луганщини − Спротив

Російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, зокрема, вивезли до Дагестану 50 дітей з тимчасово окупованої Луганщини.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Дітей з Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру "Солнєчний бєрєг", що розташований у Дагестані. Організаторами крадіжки дітей є – "Жіночий рух єдиної Росії", тобто представники партії Володимира Путіна".

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Деталі: За даними ЦНС, у таких таборах перед дітьми виступають російські пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому, часто дітей не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

Спротив наголошує, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків й лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають.

"Це є ще одним прикладом політики геноциду, яку проводять росіяни на ТОТ. Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю", − підсумували у Спротиві.