Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти депортували до Дагестану 50 дітей з Луганщини − Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 13:23
Окупанти депортували до Дагестану 50 дітей з Луганщини − Спротив
Діти. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, зокрема, вивезли до Дагестану 50 дітей з тимчасово окупованої Луганщини.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Дітей з Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру "Солнєчний бєрєг", що розташований у Дагестані. Організаторами крадіжки дітей є – "Жіночий рух єдиної Росії", тобто представники партії Володимира Путіна".

Деталі: За даними ЦНС, у таких таборах перед дітьми виступають російські пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому, часто дітей не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

Спротив наголошує, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків й лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають.

"Це є ще одним прикладом політики геноциду, яку проводять росіяни на ТОТ. Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю", − підсумували у Спротиві.

Теми: Луганська областьокупаціядітидепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекти з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Луганська область
На окупованій Луганщині – гуманітарна криза: нестача ліків для цивільних
СБУ затримала 6 людей, які організовували "референдуми" на Херсонщині та Луганщині
Генштаб: На Луганщині росіяни грабують будинки місцевих мешканців
Останні новини
07:45
У Росії заявили, що в Курській області обстріляли електропідстанцію
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
04:49
Доходи РФ від нафти і газу впали на понад 50%
04:16
Канада і Латвія навчатимуть українських офіцерів
03:43
Російські підрозділи, які втекти з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW
02:51
Окупанти вивозять документацію і майно із захоплених держустанов на півдні України – ЦНС
02:16
"Зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на 2 місяці – МЗС Туреччини
Усі новини...
Реклама: